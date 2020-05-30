Астролог объяснила, почему Джигану и Самойловой не суждено быть вместе

Шанс на восстановление семьи Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), у которых в браке родились четверо детей, незначительный. К такому выводу пришла астролог Марина Мещерская, которая для 5-tv.ru проанализировала расположение планет касательно этой звездной пары.

«У Самойловой и Джигана очень непростая совместимость. Она — страстная, эмоциональная, ей важно находиться в стабильном состоянии, быть авторитетом, чтобы ее слушали и не дергали. К сожалению, Джиган ей этого дать не может», — считает астролог.

Она пояснила, что сложность в сохранении брака заключается в том, что Уран будет проходить в соединении с Солнцем, Меркурием и Юпитером на протяжении ближайших двух лет. То есть, планеты выстраиваются таким образом, что прогноз для сохранения этого конкретного брака не очень хороший.

В то же время, астролог пожелала удачи и счастья этой паре.

5-tv.ru рассказывал, что Самойлова решила разорвать союз с рэпером после семи лет брака и рождения четверых детей из-за неадекватного поведения супруга. Несколько месяцев назад стало известно, что Джиган даже оказался в центре реабилитации для алко- и наркозависимых. Бракоразводный процесс в суде должен начаться 15 июня.