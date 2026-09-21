«Рожайте обязательно»: Вадим Галыгин призвал не бояться заводить детей

Вадим Галыгин посоветовал семьям рожать как можно больше детей

Телеведущий Вадим Галыгин советует семьям не бояться многодетности и рожать как можно больше детей. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы», выпущенного дистрибьютором игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

Артист заверил, что современные условия и разработки заметно облегчили жизнь в этом направлении. В качестве примера комик привел разнообразие подгузников, но и появление пеленальных столиков.

«Сейчас индустрия шагнула настолько вперед, что только рожать. Очень много вещей, которых раньше просто не было. Поэтому обязательно рожайте детишек», — заявил Галыгин.

Он также отказался воспринимать появление в его семье четвертого ребенка как нечто обыденное. По его словам, для него это важный шаг, который не только дарит радость, но и позволяет заново ощутить те приятные ощущения, которые были очень давно.

«Есть очень много вещей, которые ты давно не делал, делаешь их снова, и у тебя снова загружаются эмоции. Это все физическое, эмоциональное, одухотворенное. Поэтому порхаем, веселимся», — подчеркнул Вадим.

Делясь своим отцовским опытом, Галыгин отметил, что менял подгузники старшим детям, а теперь осваивает это заново, но уже с новорожденным.

Шоумен воспитывает четверых детей: дочь Таисию, а также сыновей Вадима, Ивана и Луку, родившихся в браке с певицей Ольгой Вайнович. Лука появился на свет в июне этого года. Кроме того, в 2025 году Галыгин стал дедушкой — Таисия родила сына и назвала его Прохором.

Ранее Галыгин рассказал, как его старший сын Вадим принимал участие в озвучке одной из частей мультфильма «Ледниковый период».

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