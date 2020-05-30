Лайфхак для бросающих курить — ТОП-5 продуктов, которые помогут побороть зависимость

|
Сергей Зеленский
29

Помимо овощей, фруктов, сладкого, которые действительно способны облегчить «муки» никотинозависящего, важна еще и сила воли.

Лайфхак для бросающих курить — ТОП-5 продуктов, которые помогут побороть зависимость

Фото: www.globallookpress.com / Piet Mall

Процесс бросания курить у многих курильщиков, мечтающих расстаться с этой пагубной привычкой, вызывает неподдельный ужас. В частности, женщины опасаются набрать в этот период лишний вес, а мужчины при любом волнении не уверены, что справятся с отказом от никотина. Как раз для таких «трусов» ученые провели исследования и выявили ТОП-5 продуктов, позволяющих облегчить избавление от никотиновой зависимости.

Витамин С, содержащийся в цитрусовых — грейпфрутах, апельсинах и лимонах — помогает восполнить дефицит этого микроэлемента, который разрушается никотином. Как вариант, подавить желание взять сигарету можно попробовать, съев мандарин.

Невероятное чувство голода, а, точнее, тягу постоянно класть что-то в рот, можно «обмануть» горьким шоколадом. И дело здесь именно в биохимических процессах — это лакомство содержит фенилэтиламины, которые способствуют выработке гормона счастья — серотонина.

Брокколи, а также цветная капуста и кольраби также помогают при отвыкании от никотина, так как содержат вещество сульфорафан, имеющее антибактериальный эффект.

Но, как известно, и после полезных фруктов с овощами, и после сладкого бросающий курить мечтает о чем-нибудь еще. Однако и для этих случаев у ученых припасен секрет, который кроется в… баклажанах. В этих овощах содержится никотиновая кислота, так что его нужно добавлять в рацион.

К «тяжелой артиллерии» по борьбе с курением относится имбирь, специфический вкус которого может заставить человека забыть о том, что он хотел сделать, в том числе, покурить.

Все же, специалисты подчеркивают, что в первую очередь важна сила воли, осознанное желание раз и навсегда расстаться с привычкой, которая вредит здоровью.

Ранее табак был исключен из числа непродовольственных товаров первой необходимости.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Последние новости

22:10
Видео с места стрельбы на Хорошевском шоссе в Москве
22:04
Пригожин разъяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории
21:54
Лайфхак для бросающих курить — ТОП-5 продуктов, которые помогут побороть зависимость
21:35
Элегантная Маруся Фомина продемонстрировала безупречные ножки — фото
21:23
«Актриса до кончиков всего»: Климова в одной сорочке показала свои перевоплощения
21:12
Когда крымские курорты станут доступны для отдыхающих?

Сейчас читают

Астролог объяснила, почему Джигану и Самойловой не суждено быть вместе
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок