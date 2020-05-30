Процесс бросания курить у многих курильщиков, мечтающих расстаться с этой пагубной привычкой, вызывает неподдельный ужас. В частности, женщины опасаются набрать в этот период лишний вес, а мужчины при любом волнении не уверены, что справятся с отказом от никотина. Как раз для таких «трусов» ученые провели исследования и выявили ТОП-5 продуктов, позволяющих облегчить избавление от никотиновой зависимости.

Витамин С, содержащийся в цитрусовых — грейпфрутах, апельсинах и лимонах — помогает восполнить дефицит этого микроэлемента, который разрушается никотином. Как вариант, подавить желание взять сигарету можно попробовать, съев мандарин.

Невероятное чувство голода, а, точнее, тягу постоянно класть что-то в рот, можно «обмануть» горьким шоколадом. И дело здесь именно в биохимических процессах — это лакомство содержит фенилэтиламины, которые способствуют выработке гормона счастья — серотонина.

Брокколи, а также цветная капуста и кольраби также помогают при отвыкании от никотина, так как содержат вещество сульфорафан, имеющее антибактериальный эффект.

Но, как известно, и после полезных фруктов с овощами, и после сладкого бросающий курить мечтает о чем-нибудь еще. Однако и для этих случаев у ученых припасен секрет, который кроется в… баклажанах. В этих овощах содержится никотиновая кислота, так что его нужно добавлять в рацион.

К «тяжелой артиллерии» по борьбе с курением относится имбирь, специфический вкус которого может заставить человека забыть о том, что он хотел сделать, в том числе, покурить.

Все же, специалисты подчеркивают, что в первую очередь важна сила воли, осознанное желание раз и навсегда расстаться с привычкой, которая вредит здоровью.

Ранее табак был исключен из числа непродовольственных товаров первой необходимости.