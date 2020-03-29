Табак и автозапчасти исключены из числа непродовольственных товаров первой необходимости

Правительство РФ утвердило распоряжение о перечне непродовольственных товаров первой необходимости в новой редакции. Согласно документу, из этого списка убрали табачные и похоронные изделия, а также печатные СМИ и автозапчасти.

Список также состоит из 23 пунктов, однако некоторые позиции там были изменены, а другие получили более детальное описание. К примеру, вместо пункта «Мыло и моющие средства» добавились отдельные пункты «Мыло туалетное» и «Мыло хозяйственное».

Также из перечня товаров первой необходимости исчезли электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.

Отмечается, что власти в регионах России могут вносить изменения в этот перечень в зависимости от санитарно-эпидемической ситуации в субъекте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Москвы и Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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