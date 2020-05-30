Малефисента уже не та: Волочкова с шипами на голове отчитала хейтеров

Анастасия Волочкова любит удивлять подписчиков необычным контентом. На этот раз звезда опубликовала в Instagram видео, в котором позирует в образе загадочной дивы с черными сверкающими шипами на голове. Съемки прошли в довольно мистической локации — звезду окружала абсолютно белая комната, напоминающая таинственный мир из фэнтези-фильмов.

Русская «Малефисента» на кадрах выглядит очень стройной и подтянутой. В подписи к ролику балерина призналась — ей хотелось доказать злопыхателям, что ее фигура — это не фотошоп.

«Посыпались от хейтеров „суждения“, что мои фото — это фотошоп. Почему же вы не можете принять дарованную мне природой красоту, молодость, грациозность, естественность и искренность? Видео „шоп“, вы же понимаете, невозможен!» — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @volochkova_art

Балерина утверждает — она очень рада, что закрыла комментарии в соцсети от «этих кусающих локти ущербных людей». По ее мнению, кроме хейта от «злых, завистливых, недолюбленных теток» ничего ожидать не приходится.

«Вы бы лучше попы свои оторвали от диванов, перестали бы обжираться, надели бы пуанты или кроссовки, занялись бы своими телесами, приводя их в форму. Тогда вам точно фотошопы не пригодятся», — добавила балерина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова в костюме с экстремальным декольте выложила загадочное фото.