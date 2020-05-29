Найди одно отличие: Волочкова в костюме с экстремальным декольте выложила загадочное фото
Черно-белый снимок с необычной концепцией балерина опубликовала в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art, @elena_galitsyna_
Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками необычным снимком. Она выложила в свой профиль в Instagram черно-белый кадр, где предстала перед фанатами в элегантном образе: в белом брючном костюме с глубоким декольте, акцентирующим внимание на бюсте. На пальцах Анастасии — массивные перстни, а глаза на одном из снимков скрывают солнцезащитные очки. Волосы балерины уложены волной в стиле 70-х.
На другой фотографии Волочкова предстала в том же костюме, но в очках без затемненных стекол.
«Отражение…» — подписала фото балерина и отметила фотографа Елену Галицыну.
Что думают поклонники теледивы, к сожалению, осталось неизвестным. Балерина отключила опцию комментирования поста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленный Анастасии Волочковой оказался намного старше балерины.
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