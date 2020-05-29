Найди одно отличие: Волочкова в костюме с экстремальным декольте выложила загадочное фото

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками необычным снимком. Она выложила в свой профиль в Instagram черно-белый кадр, где предстала перед фанатами в элегантном образе: в белом брючном костюме с глубоким декольте, акцентирующим внимание на бюсте. На пальцах Анастасии — массивные перстни, а глаза на одном из снимков скрывают солнцезащитные очки. Волосы балерины уложены волной в стиле 70-х.

На другой фотографии Волочкова предстала в том же костюме, но в очках без затемненных стекол.

«Отражение…» — подписала фото балерина и отметила фотографа Елену Галицыну.

Instagram @volochkova_art

Что думают поклонники теледивы, к сожалению, осталось неизвестным. Балерина отключила опцию комментирования поста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленный Анастасии Волочковой оказался намного старше балерины.