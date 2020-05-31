Лунный календарь садовода и огородника по дням с 1 по 7 июня

Кажется, что после основного посева в апреле и мае — «все страшное осталось позади». Однако расслабляться нельзя: в саду и огороде еще полно работы. Специалисты советуют сверяться время от времени с лунным календарем. Это поможет выбрать наиболее благоприятные для работы дни, а также избавит от ошибок, которые могут привести к неурожаю.

1 июня: это самый лучший день для высаживания деревьев и кустарников с закрытой корневой системой.

2 июня: в этот день следует высаживать на грядки теплолюбивые культуры — огурцы, кабачки и тыквы.

3 июня: можно делать то же, что и накануне. В саду можно обрезать плодовые деревья. В огороде самое время разрыхлить грядки.

4 июня: самое время, чтобы посеять горох, высадить в сад виноград и плетистые розы с закрытой корневой системой.

5 июня: работы в саду и огороде в этот день крайне нежелательны. Займитесь починкой инвентаря, беседки и прочим.

6 июня: самое время подкормить томаты, перцы, баклажаны, ягодные кустарники и плодовые деревья. Хороший день для санитарной обрезки роз.

7 июня: следует прополоть огород, а также цветник. Полейте и замульчируйте грядки.

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