Помогите, люди добрые: как обеспеченный Пригожин поспорил с богатым Шнуровым о бедности звезд

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Как только продюсер и супруг Валерии пожаловался на безработицу и тяжелую финансовую ситуацию лидер группировки «Ленинград» тут же превратил его слова в фарс.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, АГН Москва; 5-tv.ru

Громкий звездный скандал. Известный продюсер Иосиф Пригожин поплакался на весь мир, что представители шоу-бизнеса попали в крайне бедственное положение из-за пандемии. Если вкратце, то концертов нет, корпоративов нет, денег нет.

Так и хочется добавить — помогите, кто чем может. Не жизнь, а жалкое существование приходится влачить кумирам миллионов. Ему ответили коллеги по цеху. Первым — Сергей Шнуров.

В свойственной ему манере он едко дал отповедь Пригожину — предложив сварить кашу из ботвы и пообещав прислать сосисок. Далее звездный спор стал только набирать обороты, подключались все новые и новые поп-идолы, сразу видно, что времени у них сейчас достаточно.

Так все-таки. Нормально ли, имея особняк за несколько десятков миллионов рублей (и зачастую не один), жаловаться на тяжелую долю своим поклонникам. Ведь многие из них пару тысяч рублей на концерт любимого артиста несколько месяцев откладывали из зарплаты.

Елена Норкунайте расскажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака».

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