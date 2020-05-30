Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»
«Коммунисты России» сообщили, что отправили «бедствующим» артистам гуманитарную помощь в виде нескольких пачек лапши быстрого приготовления.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
«Очередной провокацией» назвал продюсер Иосиф Пригожин новость об отправке ему и его супруге, певице Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак». В телефонном интервью 5-tv.ru он заявил, что ни о какой гуманитарной помощи не слышал и понятия не имеет, о чем речь.
«Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю», — сказал Пригожин.
Он также отметил, что «оказался крайним» во всей этой истории, просто выступив в защиту музыкантов, находящихся в бедственном положении, что, по его словам, является правдой, но ни к кому ни за какой гуманитарной помощью не ходил и ни у кого ничего не просил.
Ранее интернет-портал URA.RU сообщило, что партия «Коммунисты России» отправила Иосифу Пригожину и Валерии гуманитарную помощь в виде двух пачек лапши быстрого приготовления.
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — цитирует коммунистов издание.
А Валерия, по их мнению, могла бы заработать на жизнь уборщицей.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин вызвал бурную полемику в обществе, высказавшись о бедственном положении звезд эстрады из-за отсутствия выступлений в период связанных с эпидемией коронавируса ограничений. Продюсера в стихотворной форме высмеял Сергей Шнуров, и осудили многие коллеги по цеху.
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