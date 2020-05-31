Регина Тодоренко расплакалась из-за тоски по родителям в период самоизоляции

Регина Тодоренко опубликовала в Instagram проникновенный пост о том, как сильно скучает по родителям. Пандемия коронавируса и ограничительные меры, введенные в связи с ней, внесли серьезные коррективы в жизни не только простых граждан, но и знаменитостей. Самые близкие люди, порой, вынуждены жить на расстоянии тысяч километров друг от друга из-за закрытых государственных границ.

«Я сегодня плакала. Расчувствовалась, когда говорила по видеосвязи с родителями. Майкл пока только так может общаться с бабушкой и дедушкой. Уже почти полгода», — написала звезда в микроблоге.

Instagram @reginatodorenko

Телеведущая признает, что нужно быть благодарными цифровому миру за возможность увидеть близких людей, находящихся на противоположном конце земного шара, через экран смартфона. Однако, по мнению Регины Тодоренко, порой, такая коммуникация «убивает все живое». Ведь через мобильное устройство невозможно передать всю романтику встреч, разговоров и прикосновений, которые происходят в действительности.

«Не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папой на ручки. Хоть совсем скоро мне 30, но „на ручки“ никто же не отменял!» — добавила звезда.

В комментариях к публикации поклонники признались — такой душевный пост Регины Тодоренко их растрогал. У некоторых подписчиков слова телеведущей даже вызвали слезы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко посвятила пронзительный пост благодарности своей маме.