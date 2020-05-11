Известная телеведущая Регина Тодоренко написала пронзительный пост в Instagram, адресованный своей матери. Звезда поблагодарила родительницу за любовь, которой та окружает свою дочь. Знаменитость рассказала, насколько ей дорога ее мама, которая стала для нее настоящим другом.

Такие трогательные строки Тодоренко написала в социальной сети 10 мая — в этот день во многих европейских странах отмечается День матери.

«Спасибо, моя МА, за любовь, которая дает мне крылья. За любовь, которая вдохновляет на новые победы. За любовь, что дает право на ошибку. За любовь, что умеет прощать. <…> Благодарю тебя, ты — мой герой, моя женщина каждого года, мой ДРУГ!» — отметила светская львица.

Свой пост Тодоренко сопроводила фотографиями с матерью, сделанными на своей свадьбе с Владом Топаловым в Италии.

Instagram @reginatodorenko

В комментариях поклонники признались, что такой душевный пост звезды их растрогал, а у некоторых даже вызвал слезы.

«Как же это трогательно!»

«Регина, Вы очень классная, несмотря ни на что! Я хочу поздравить Вас с Днем матери и пожелать всего самого доброго Вашей семье!»

«До слез!»

«Очень красивые», — подчеркнули фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии.