Американская дочь Малинина хочет отсудить у отца 15 миллионов рублей

Дочь певца Александра Малинина от второго брака Кира Евдокимова, проживающая в США, подает в суд на звездного отца. О том, почему она выбрала такой стиль общения с папой, 34-летяя дочь артиста рассказала в программе Леры Кудрявцевой.

По ее словам, она пыталась наладить отношения с отцом, но ничего из этого не вышло. В столицу она прилетела, когда узнала о том, что Малинину нездоровится. Однако теперь девушка намерена добиться того, чтобы ее признали наследницей певца.

«Я услышала, что папу положили в больницу, отменили его концерты. Я прилетела, чтобы просто увидеться. Но не все прошло гладко, поэтому мы решили, что лучше подать в суд на него. Я же его дочь, я была рождена в браке. Я уверена, что он должен отвечать за меня. Я хочу, чтобы у меня было не меньше прав, чем у моих брата и сестры. Я не претендую на завещание, я заслуживаю!» — заявила Кира.

Встреча с отцом пока так и не состоялась, девушка не застала его дома. А предыдущие две оставили в душе Евдокимовой неприятный след. Один раз они виделись на телешоу, но там вышел скандал: нынешняя жена Малинина оскорбила Киру. Она была шокирована. После этого, спустя три недели певец позвал ее мириться. Он настоял, чтобы она пришла одна без матери Ольги Зарубиной. Но и здесь девушку ждал неприятный сюрприз.

«Я прилетела и встретилась с ними. Как только я проснулась, камеры смотрели на меня, не было ни минуты, чтобы пообщаться с отцом. Все это было на камеру. Они просто позвали меня как приманку. Но они хотели снять встречу и улучшить свой пошатнувшийся имидж», — резюмировала Кира.

Сейчас она намерена добиваться через суд компенсации морального вреда от знаменитого отца. По совету своей матери девушка оценила ущерб в 15 миллионов рублей.

Надо сказать, что до встречи с нынешней супругой, Эммой, певец вел достаточно бурную жизнь. 5-tv.ru проследил путь Александра Малинина от первой женитьбы до настоящего момента.