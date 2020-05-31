«Бедная» Наташа Королева публично вступилась за Тарзана после громкого скандала

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Виктория Андреева
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Звезда ответила хейтерам, беспочвенно оскорбляющим ее любимого супруга.

«Бедная» Наташа Королева публично вступилась за Тарзана после громкого скандала

Фото: Instagram @tarzan___official; Ruslan Roschupkin

Вот уже которую неделю пользователи сети смакуют детали громкого скандала под названием «бедствующие артисты» при участии сразу нескольких звезд шоу-бизнеса. Свое мнение по поводу того, кому правительство РФ должно оказывать поддержку в период пандемии, высказали: продюсер Иосиф Пригожин и его супруга-певица Валерия, скандально известный музыкант Сергей Шнуров и его коллега по цеху Юрий Лоза и многое другие медийные персоны.

Зачинщиком дискуссии по-прежнему считается известный бодибилдер Сергей Глушко, знакомый публике как «Тарзан». По версии некоторых СМИ, артист якобы возмутился, что государство выплачивает компенсацию на фоне COVID-19 только медикам и пенсионерам, а про артистов и вовсе забыло. Спор получился настолько жарким, что оправдания самого Тарзана перед фанатами не дали должного результата. Заступаться за Глушко пришлось его любимой супруге, популярной певице Наташе Королевой, пишет »Дни.ру».

Так, в одном из своих интервью на федеральном телеканале звезда в очередной раз уверила публику, что сам Сергей ни с корреспондентами изданий, ни даже в домашней беседе не говорил и слова о «бедствующих» артистах.

«Он не говорил! Он не говорил! Ему приписали эту ситуацию. Новая шутка даже ходит в связи с тем, что „кушать нам нечего и Сережа отдает меня Игорю (Николаеву — Прим.ред.) обратно“. Дорогая я очень оказалась! Не тянет! Вот так бывает в жизни…» — смеясь, призналась Королева.

Несмотря на то, что супруга Тарзана подходит к ситуации с юмором, сам он, кажется, сильно расстроен. По крайней мере, в личном Instagram-аккаунте бодибилдер заявил, что более не будет общаться с «сущностями, именующими себя журналистами», поскольку собственное здоровье и крепкие нервы ему дороже.

Instagram @tarzan___official

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о громком звездном скандале на тему «бедности артистов» при участии Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова.

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