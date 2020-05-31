«Мне понравилась его шутка»: Рогозин поздравил Маска и NASA с запуском Crew Drag

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Светлана Александрова
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Глава Роскосмоса пожелал успешного завершения реконструкции американской космической транспортной системы и выразил надежду на сотрудничество.

«Мне понравилась его шутка»: Рогозин поздравил Маска и NASA с запуском Crew Drag

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Дмитрий Рогозин поздравил с запуском на орбиту пилотируемого корабля Crew Dragon и его успешной стыковкой с МКС администратора американского космического агентства Джима Брайденстайна и главу SpaceX Илона Маска. Свои твитты Рогозин написал на английском языке.

«Дорогой Джим Брайденстайн, теперь уже можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие прошло удачно. Желаю команде НАСА успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы», — написал глава Роскосмоса в своем аккаунте в Twitter.

Рогозин также попросил передать поздравления и команде компании SpaceX, а также лично Илону Маску.

«Мне очень понравилась его шутка», — отметил он и добавил, что с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества.

Twitter @Rogozin

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Илон Маск припомнил давнюю шутку Дмитрия Рогозина, который в 2014 году посоветовал американцам отправлять астронавтов на МКС с помощью батута. После запуска Crew Dragon глава SpaceX заявил, что «батут работает».

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