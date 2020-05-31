Экипаж американского Crew Dragon успешно перешел на МКС — видео встречи

|
Светлана Шевченко
131

Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли стали первыми, кто полетел в космос на корабле, частного производства.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Bill Ingalls, NASA

Экипаж американского корабля Crew Dragon, производства частной космической компании SpaceX Илона Маска, успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС).

Встречал коллег командир МКС Крис Кэссиди.

Полет к МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли занял более 21 часа. Старт на ракете-носителе Facon 9 состоялся накануне с космодрома во Флориде.

После стыковки экипажу пришлось устранять неполадки со связью, а также была произведена стабилизация давления и температуры на борту.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Его запуск стал первым для США после длительного перерыва. С 2011 года доставка астронавтов на МКС осуществлялась российской стороной на кораблях «Союз».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на России запуск Crew Dragon компании SpaceX.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Козни Луны и летнее солнцестояние: что ждет знаки зодиака в июне

Последние новости

22:32
«Тема закрыта»: экс-супруга Эмина призналась, с кем живет их дочь после развода
22:16
Вассерман считает, что Запад пытается повторить опыт развала СССР
22:00
«А он, мятежный, просит буя»: сын Собчак покорил публику чтением Лермонтова
21:43
Экипаж американского Crew Dragon успешно перешел на МКС — видео встречи
21:27
Какие меры безопасности предпримут во время подготовки к Параду Победы
21:12
Видео: сын Решетовой и Тимати произнес заветное — «Мама!»

Сейчас читают

Коридор затмений 2020: для каких знаков зодиака он наиболее опасен?
ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок