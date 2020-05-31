Экипаж американского Crew Dragon успешно перешел на МКС — видео встречи
Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли стали первыми, кто полетел в космос на корабле, частного производства.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Bill Ingalls, NASA
Экипаж американского корабля Crew Dragon, производства частной космической компании SpaceX Илона Маска, успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС).
Встречал коллег командир МКС Крис Кэссиди.
Полет к МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли занял более 21 часа. Старт на ракете-носителе Facon 9 состоялся накануне с космодрома во Флориде.
После стыковки экипажу пришлось устранять неполадки со связью, а также была произведена стабилизация давления и температуры на борту.
Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Его запуск стал первым для США после длительного перерыва. С 2011 года доставка астронавтов на МКС осуществлялась российской стороной на кораблях «Союз».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на России запуск Crew Dragon компании SpaceX.
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