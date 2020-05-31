Экипаж американского корабля Crew Dragon, производства частной космической компании SpaceX Илона Маска, успешно перешел на Международную космическую станцию (МКС).

Встречал коллег командир МКС Крис Кэссиди.

Полет к МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли занял более 21 часа. Старт на ракете-носителе Facon 9 состоялся накануне с космодрома во Флориде.

После стыковки экипажу пришлось устранять неполадки со связью, а также была произведена стабилизация давления и температуры на борту.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. Его запуск стал первым для США после длительного перерыва. С 2011 года доставка астронавтов на МКС осуществлялась российской стороной на кораблях «Союз».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на России запуск Crew Dragon компании SpaceX.