Волна банкротств прокатилась в США из-за коронавируса

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Светлана Шевченко
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Такого экономического спада страна не наблюдала с 2011 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /imago stock&people, via www.imag, 5-tv.ru

В США пандемия коронавируса спровоцировала масштабную волну банкротств. Такого спада не было с 2009-го года.

Только за май о финансовой несостоятельности заявили 27 крупных американских компаний. И всё это не новички рынка. К примеру, разорилась сеть универмагов и несколько авиаперевозчиков. Общий размер невыполненных обязательств — минимум 50 миллионов долларов. Добавлю, что из-за кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией, работы лишились 40 миллионов американцев

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