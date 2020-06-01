«Я чиста перед собой»: Брухунова ответила на обвинения в развале брака Петросяна

Очередное обвинение Татьяны Брухуновой в развале предыдущего брака Евгения Петросяна не осталось без ответа девушки. Супруга юмориста не церемонится с хейтерами и не позволяет им навешивать на себя ярлыки, включая ярлык разлучницы. Так произошло и на этот раз.

Жаркий спор разгорелся в комментариях под постом Брухуновой накануне. Его спровоцировала одна из пользователей Instagram, после чего тут же ретировалась. Татьяна знает, что откровенные нападки в ее адрес, вроде этой, — провокация. И все же она решила объяснить автору сообщения и заодно другим, что непричастна к разводу Петросяна и Степаненко.

«Я глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Нулевые проплаченные аккаунты-однодневки. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает. А самое главное, что я чиста перед собой — никогда никого ниоткуда я не уводила!» — написала в сердцах автор поста.

Instagram @bruhunova

Поклонники юмориста, как водится, разделились на два лагеря. Одни считают, что Елена Степаненко и Евгений Петросян давно не жили вместе, и лишь создавали видимость идеальной семьи. Другие утверждают, что Брухунова систематично входила в доверие звезд, чтобы потом получить свою выгоду.

О расставании Елены Степаненко и Евгения Петросяна стало известно в августе 2018 года. Артисты подтвердили, что разводятся после 30 лет брака. Звездной чете так и не удалось сохранить теплые отношения — они до сих пор продолжают делить имущество. В декабре прошлого года близкие друзья юмориста сообщили, что он взял в жены молодую помощницу Татьяну Брухунову.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Степаненко рассказала, как относится к Евгению Петросяну после развода.