Шнуров высмеял артистов, попросивших помощи из госбюджета
Музыкант передал очередной стихотворный привет Иосифу Пригожину и всем «голодающим» звездам.
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Фото, видео: Instagram @shnurovs
Очередное ироничное стихотворение Сергея Шнурова о «голодающих» артистах появилось на его странице в Instagram. На этот раз лидер группировки «Ленинград» высмеял звезд, попросивших помощи из госбюджета.
Ранее издание «Собеседник» рассказало со ссылкой на Федеральную налоговую службу, что российские знаменитости подали заявления на получение выплат в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на работника. Одобрение на выплаты, в частности, получили Дима Билан, Николай Басков и Регина Тодоренко.
В новом произведении Шнуров предложил ввести в обиход наречие «Вжоперти», означающее «находиться в закрытом помещении без средств к существованию». Далее он напомнил, что в период самоизоляции материальные трудности испытали все от мала до велика. Но, как оказалось, больше всего испытаний выпало на долю селебрити, пошутил музыкант.
«Все попрятались по гнездам –
И вельможи, и народ.
Голодней всех было звездам.
Взять они хотели (в)МРОТ», — написал Шнуров.
Тем самым артист задал новый виток скандалу с Иосифом Пригожиным, который накануне оправдал звезд, попросивших выплаты. Ранее продюсер и супруг певицы Валерии заявил, что во время пандемии коронавируса артисты оказались «в чудовищной ситуации». По его словам даже знаменитости из «первой десятки» сейчас «проедают то, что удалось в свое время скопить». На жалобы Пригожина в свойственной ему манере откликнулся Сергей Шнуров, написав несколько ироничных стихов. Между ними разгорелся конфликт.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, кто положил начало грандиозному скандалу о «бедствующих в пандемию артистах», и чем закончилось противостояние Пригожина и Шнурова.
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