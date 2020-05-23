Пригожин вслед за Тарзаном пожаловался на бедность артистов при пандемии

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. По его словам, российские звезды оказались «в чудовищной ситуации» из-за отсутствия доходов от концертной деятельности.

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — сказал продюсер в беседе с «Вечерней Москвой».

Иосиф Пригожин считает, что знаменитости смогут вернуться на сцену не раньше следующего года. Экономическую ситуацию в сфере развлекательных услуг, по его мнению, усложнит еще и то, что «зритель не сразу побежит покупать билеты».

При этом меньше месяца назад Иосиф Пригожин утверждал, что российским звездам довольно просто уживаться с новыми реалиями. Продюсер рассказал, что не чурается работы с электрикой по дому, а его супруга Валерия — глажки и стирки.

«Мы приспособлены к домашнему хозяйству. Царские замашки нам никогда не были близки», — говорил он.

Об ужасном положении знаменитостей до этого высказался еще один представитель отечественного шоу-бизнеса Тарзан (Сергей Глушко). Его возмутило то, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам. После этого мужа Наташи Королевой (чтобы спасти от жизни в нищете) позвали работать таксистом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин рассказал, как переболел вирусом страшнее COVID-19.