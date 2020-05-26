Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин готов лично разобраться со скандальным музыкантом Сергеем Шнуровым за нелицеприятные слова, высказанные в адрес его супруги — певицы Валерии.

Вот уже почти неделю вся страна наблюдает за скандалом, разразившимся между медийными персонами, на фоне обсуждений, кому на самом деле должно помогать государство в кризисный момент. Так, Пригожин настаивает, что певцы, актеры и люди других творческих профессий находятся в плачевном положении из-за отмены концертов ввиду пандемии. Шнуров же пишет звонкие и надменные стишки, упрекая семью продюсера в том, что они буквально «зажрались». Такого откровенного хамства Иосиф коллеге прощать не собирается.

«Здесь два момента: либо его надо показать психиатру, либо он начал предвыборную программу в Госдуму. <…> Никто не говорит, что у кого-то нужно отнять [деньги] и отдать артистам. Нет! И не надо делить артистов на народ и не народ. А то, что делает Шнуров — это вопиющее, грязное расслоение в обществе. Он просто хайпожер!» — заявил обескураженный Пригожин в беседе с 5-tv.ru.

Он также добавил, что в этой ситуации Сергей больше похож на «грязную женщину с улицы», чем на настоящего мужчину. А причина тому — матерные заметки в его Instagram.

«Я вам честно скажу, даже голубые себя так не ведут! Я не знаю, как до его головы достучаться! Правда. Он просто глумиться, кайфует, пьет, курит, нюхает. <…> Я другого характера человек. Я не буду подставлять другую щеку, не делал этого никогда и не буду! Он — мерзавец. Вот и все!» — обратился к оппоненту звездный продюсер.

На вопрос о том, является ли переписка, опубликованная на странице музыканта, где Иосиф якобы угрожает певцу расправой, подлинной, продюсер ответил однозначно, заявив, что это — полный бред и происки киберпреступников.

«Вы знаете, я ему ничего не писал. Для того, чтобы написать, надо иметь его телефон. Как эти люди называются, которые разыгрывают? Пранкеры! Понимаете, да? Каждый имеет свойство написать с какого-то компьютера и дальше провоцировать. Таких ситуаций огромное количество!», — объяснился собеседник 5-tv.ru.

Instagram @shnurovs

А в заключение добавил, что такие люди как Сергей Шнуров, обязательно приведут к «моральному разложению общества», подавая плохой пример и провоцируя людей на незаконные действия. Равно, как и, например, наркодилеры, подсаживающие человека на запрещенные вещества. Говоря иначе, певец играет на самых низких чувствах своих же фанатов.

«Это преступление! <…> Я ему не прощу только одно. Если бы он только на меня гавкал — он это делает в отношении женщины, которая его в принципе не трогает. <…> Вы знаете, [наша встреча] закончится точно не рукопожатием. Он должен, как минимум, извиниться перед Валерией, перед артисткой, женщиной, матерью. Извиниться», — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ответила певица Валерия на обвинения со стороны Сергея Шнурова.