Первый в России детский хоспис отмечает десятилетний юбилей

Первый в России детский хоспис сегодня отмечает юбилей. Его история началась десять лет назад именно в день защиты детей. Первый в стране стационар, где оказывают паллиативную помощь появился в Петербурге. Сейчас у хосписа 270 подопечных, чьи мечты стараются воплощать волонтеры и врачи. Корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова с подробностями в репортаже.