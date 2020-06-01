Первый в России детский хоспис отмечает десятилетний юбилей
Стационар, в котором сейчас около 300 подопечных, был открыт в 2010 году в День защиты детей.
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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru
Первый в России детский хоспис сегодня отмечает юбилей. Его история началась десять лет назад именно в день защиты детей. Первый в стране стационар, где оказывают паллиативную помощь появился в Петербурге. Сейчас у хосписа 270 подопечных, чьи мечты стараются воплощать волонтеры и врачи. Корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова с подробностями в репортаже.
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