Памятник барону Мюнхгаузену может появиться в Петербурге

Памятник барону Мюнхгаузену, возможно, появится в Петербурге, во всяком случае на это надеются скульпторы и почитатели легендарного выдумщика. Ведь реальный барон какое-то время жил именно в Северной столице. Причем скульпторы не только восстановили настоящий облик Карла Иеронима фон Мюнхгаузена, но и подали прошение накануне дня, который придумал барон. В России поклонники его историй сегодня празднуют 32 мая. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров посмотрел проект памятника и выяснил, понравился ли он потомкам барона. Подробности в репортаже.