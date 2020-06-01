Памятник барону Мюнхгаузену может появиться в Петербурге

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Отдать должное легендарному персонажу скульптор Серафим Чаркин и архитектор Дмитрий Лагутин планировали еще в начале мая — к 300-летию со дня рождения барона. Помешали ограничительные меры.

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Фото, видео: ТАСС / Коньков Александр, 5-tv.ru

Памятник барону Мюнхгаузену, возможно, появится в Петербурге, во всяком случае на это надеются скульпторы и почитатели легендарного выдумщика. Ведь реальный барон какое-то время жил именно в Северной столице. Причем скульпторы не только восстановили настоящий облик Карла Иеронима фон Мюнхгаузена, но и подали прошение накануне дня, который придумал барон. В России поклонники его историй сегодня празднуют 32 мая. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров посмотрел проект памятника и выяснил, понравился ли он потомкам барона. Подробности в репортаже.

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