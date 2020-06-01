В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек

|
Василий Заика
77

Депутаты предлагают установить государственную поддержку лицам, занятым ведением хозяйства своей семьи.

В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек

Фото: ТАСС/Мордасов Михаил

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек, сообщает РИА Новости. По словам одного из авторов инициативы Ярослава Нилова, документ предусматривает ежемесячную государственную поддержку лицам, занятым работой по дому.

Под действие законопроекта подпадает уборка, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, а также инвалидами с детства первой группы.

Право на выплату получит один из членов семьи в том случае, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Отмечается, что порядок  получения пособия будет определен Минтрудом. Заявление на получение выплаты россияне смогут подать в органы социальной защиты населения или через МФЦ.

В случае принятия, закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выплату на детей от трех до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
70.75
-0.35 78.55
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
Массовые беспорядки в США постепенно перекочевали в Европу
9:10
Видео: Елена Воробей призналась, что инфицирована коронавирусом
9:06
Эпоха возрождения: в России вторая волна снятия ограничений из-за COVID-19
9:00
Какую погоду ждать в июне — прогноз Гидрометцентра
8:47
Взрыв прогремел в штаб-квартире частного телеканала в Эквадоре
8:35
Бесценный клад с монетами XVII века нашел в Чехии археолог-любитель

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок