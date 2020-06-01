В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек, сообщает РИА Новости. По словам одного из авторов инициативы Ярослава Нилова, документ предусматривает ежемесячную государственную поддержку лицам, занятым работой по дому.

Под действие законопроекта подпадает уборка, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, а также инвалидами с детства первой группы.

Право на выплату получит один из членов семьи в том случае, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Отмечается, что порядок получения пособия будет определен Минтрудом. Заявление на получение выплаты россияне смогут подать в органы социальной защиты населения или через МФЦ.

В случае принятия, закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выплату на детей от трех до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.