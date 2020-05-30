Выплату на детей от трех до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей

Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил порядок выплат пособия на детей с трех до 16 лет в размере десяти тысяч рублей.

«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет десять миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 миллионов детей», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В фонде пояснили — первыми выплаты получат те, кто подал заявление до 22 мая включительно. Согласно постановлению правительства, пять дней уходит на рассмотрение заявления, еще три — на перечисление денежных средств. То есть в общей сложности с момента подачи заявления до выплаты — максимум восемь дней. Выходные дни на подсчет этих дней влияния не оказывают.

За статусом заявления можно следить в электронном кабинете или по телефону клиентской службы. В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено, добавили в ПФР. Отказ может быть только в двух случаях: родители живут за пределами России или являются гражданами другой страны.