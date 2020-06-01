Кирилл Сафонов рассказал о судьбоносном знакомстве с Сашей Савельевой

Актер Кирилл Сафонов рассказал, как познакомился со своей супругой солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой, с которой они в браке уже десять лет. Оказывается, они увиделись случайно в караоке-клубе. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Кирилл признался, что это была короткая встреча, но Саша его сразу зацепила.

«Она не смотрела сериалы, а я не знал группу „Фабрика“. Меня случайно затащили друзья в караоке, а она пришла туда с подругами. Мы просто увиделись. Я что-то спросил у нее. Сказал ей: „По-моему, я где-то видел ваше лицо“. Это была короткая встреча. Саша меня, конечно, сразу зацепила. Я узнал позже ее номер телефона», — рассказывает актер.

Однако, когда Кирилл написал Саше, она не вспомнила кто это. Сафонов первое время был уверен, что певица не его человек и у них нет будущего. Но общая знакомая артистов свела их еще раз. И эта встреча уже оказалась судьбоносной.

В 2010 году Кирилл сделал предложение Саше, но на иврите, чтобы она ничего не поняла. Актер признается, что на русском языке ему было сложно говорить о своих чувствах. Конечно, потом он перевел все свои слова, и Савельева сказала ему — да.

Пара построила крепкий брак, а год назад Саша родила супругу сына Леона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева «улетела» в Париж от мужа и сына.