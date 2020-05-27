«Каждый сходит с ума по-своему»: Савельева «улетела» в Париж от мужа и сына

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Алина Потёмкина
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Певица удивила фанатов в разгар пандемии видео на фоне Эйфелевой башни.

«Каждый сходит с ума по-своему»: Савельева «улетела» в Париж от мужа и сына

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева показала, до чего доводит невозможность выйти из дома. Она сняла ролик, в котором показала, как проводит время в Париже, вдали от мужа и ребенка. И это в разгар пандемии коронавируса!

«Мне было безумно тяжело в самоизоляции, вы меня понимаете. К сожалению, мне пришлось оставить ребенка с мужем и улететь в Париж», — сказала артистка.

 

 
 
 
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#babycestlavie

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)

В кадре она сидит на фоне Эйфелевой башни за окном, перед ней рояль, на нем бокал и круассаны. Дива полураздета: на ней банный халат, отрывающий взору декольте, а на голове полотенце. Сделав глоток после обращения к поклонникам, она начинает музицировать и напевать. Однако в финале ролика наступает неожиданная развязка.

«Саня, хоре дурью маяться! Леон проснулся!» — зовет ее за кадром голос мужа.

После этого красивая картинка за спиной певицы превращается в зеленый фон, а сама она нехотя, откусывая на ходу круассан, идет к супругу. На экране появляется надпись: «Каждый сходит с ума по-своему».

Фанаты пришли в восторг от креатива Савельевой. Некоторые, правда, повелись на шутку и были разочарованы в конце видео.

«Саш, это прекрасно во всех отношениях»

«Креативно, оригинально. Я сначала не мог понять, как, какой Париж!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Саша Савельева показала видео со свадьбы.

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