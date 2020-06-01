Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
По словам пресс-секретаря президента, при назначении времени проведения процедуры необходимо ориентироваться на мнение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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Фото, видео: URA.RU/TASS
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию. По словам представителя Кремля, Владимир Путин объявит точное время процедуры тогда, когда посчитает это необходимым.
«Когда президент посчитает это необходимым, он примет решение и объявит», — пояснил Песков.
Он добавил, что при решении данного вопрос в первую очередь будет учитываться мнение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Накануне ЦИК совместно с Роспотребнадзором рекомендовала растянуть голосование по поправкам в основной закон страны на несколько дней. Такое предложение обусловлено стремлением избежать случаев массового скопления людей на избирательных участках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ выделила три аспекта, необходимых для проведения голосования.
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