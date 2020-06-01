Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию. По словам представителя Кремля, Владимир Путин объявит точное время процедуры тогда, когда посчитает это необходимым.

«Когда президент посчитает это необходимым, он примет решение и объявит», — пояснил Песков.

Он добавил, что при решении данного вопрос в первую очередь будет учитываться мнение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Накануне ЦИК совместно с Роспотребнадзором рекомендовала растянуть голосование по поправкам в основной закон страны на несколько дней. Такое предложение обусловлено стремлением избежать случаев массового скопления людей на избирательных участках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ выделила три аспекта, необходимых для проведения голосования.