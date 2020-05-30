В Совфеде назвали три ключевых элемента для голосования по поправкам к Конституции
Рабочая группа по подготовке изменений в основной закон страны провела заседание.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ выделила три аспекта, необходимых для проведения голосования. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Дату голосования будет определять президент России с учетом эпидемиологической обстановки. Но мы сегодня говорили о трех элементах этой готовности. Первое, и самое главное, это понимание теми людьми, кто будет участвовать в голосовании, смысла того, что происходит», — сказал он.
Сенатор напомнил, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об изменениях и их содержании в основной закон страны информированы 93% граждан.
Вторым важнейшим элементом готовности к голосованию является непосредственно его проведение, что является компетенцией Центральной избирательной комиссии, и которая, по словам сенатора, к этому абсолютно готова.
Третий элемент — это обеспечение системы общественного наблюдения за процессом голосования, заключил Косачев.
Реалии после коронавируса
Участники заседания обсудили и влияние ситуации с распространением коронавируса в России, которая стала значительно улучшаться.
Как подчеркнул Константин Косачев, в ситуации с эпидемией COVID-19 «проверялась сила государства и общества, то есть запас прочности, который существует». Он заметил, что для оказания поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии были дополнительно выделены триллионы рублей.
«Это показало, что мы сильны», — сказал он, добавив, что пандемия не выявила проблем и вызовов, на которые не отвечали бы поправки к Конституции.
В свою очередь член Совфеда Андрей Клишас по итогам заседания рабочей группы отметил, что поправки к Конституции РФ дадут людям гарантии того, что государство всегда будет вести социально ориентированную политику и принимать решения именно в таком ключе.
«Люди, как и несколько месяцев назад, в первую очередь хотят получить от государства гарантии, что политика будет социально ориентированной. В условиях, в которых многие люди боятся потерять работу, беспокоятся о своем материальном положении, это чрезвычайно важно, — продолжил Клишас. — Очень многие нормы, которые заложены в законе о поправках, дают людям эти дополнительные гарантии, дополнительную уверенность в будущем».
Сенатор Алексей Пушков указал на то, что «вообще эта эпидемия стала проверкой для этих поправок». Он выразил уверенность в том, что актуальность изменения основного закона страны выросла.
Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы «эти поправки были приняты как можно быстрее».
Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова высказалась о добровольчестве.
«Волонтеры — это герои нашего времени, это наш современный повод для гордости, — сказала она, напомнив, что в период пандемии они доставляли ветеранам продукты и медикаменты. — Мы не просто обозначаем понятие волонтерства как явление. Мы внесли поправку таким образом, чтобы поддержка волонтерства была обязанностью в частности правительства РФ».
Ранее в Совфеде отметили, что поправки в Конституцию РФ помогут закрыть вопрос принадлежности Курил, напоминает «Экономика сегодня».
15 января президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил внести изменения в основной закон страны. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат, финансовая поддержка семей с детьми. Также речь идет о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.
Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений. Он вступит в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, какие поправки к Конституции россияне считают приоритетными.
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