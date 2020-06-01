«Настоящий подарок судьбы»: Владимир Кузьмин рассказал о пользе ограничений из-за COVID-19

Советский и российский певец, композитор и музыкант Владимир Кузьмин, которому сегодня исполнилось 65 лет, рассказал, как проводит время в самоизоляции, повлиял ли на его заработок режим самоизоляции и как им с супругой Екатериной удалось вновь обрести счастье в браке после расставания. Об этом сообщает Starhit.ru.

По словам музыканта, режим самосохранения пошел ему на пользу. Он много времени посвящает сочинению и записи новых песен. Почти целые дни Кузьмин проводит в своей студии.

«Я спокоен, занимаюсь творчеством. Для меня эти каникулы — настоящий подарок судьбы. Понятно, что сожалею обо всем, что творится в мире, стараюсь меньше об этом думать… Строю планы. За последние полгода написал 70 песен, выпустил альбом и несколько видео. Мне говорят, что я самый плодотворный артист в стране», — рассказал артист.

Владимир Кузьмин не жалуется на потерю заработка из-за карантина. Его работе и карьере его музыкантов коронавирус никак не помешал. Тем более артист уверен, что скоро все вернется на круги своя.

«Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками за копейки, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут. Скоро все начнется заново. Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает. Друзья — достаточно состоятельные, могут позаботиться не только о себе», — признается музыкант.

Самоизоляция не повлияла и на отношения Владимира с супругой Екатериной, с которой в браке музыкант живет уже 20 лет. Пара расставалась, но сейчас они наладили отношения, и любовь в их союзе стала только крепнуть.

«Мы, помимо всего прочего, теперь еще и активно работаем вместе. Катя ведет мои социальные сети, регулярно проводим прямые эфиры. Интересное дело нас связывает вдвойне. Мы осознали свои ошибки и больше их не повторяем. Все-таки прожили вместе огромный срок — 20 лет, чтобы сейчас друг друга не расстраивать», — объяснил певец.

Артист признался, что им с женой даже некогда ссориться. Он все время проводит в студии, и они встречаются пару раз в день за чаем. Так что времени поскандалить нет, зато есть время соскучиться друг по другу.

Помимо всего прочего, Владимир Кузьмин решил проверить себя на прочность и сейчас соблюдает травяную диету. Даже сегодня в свой день рождения он не планирует накрывать стол и радовать себя вкусными блюдами.

«Уже 10 дней ничего не ем, только пью — чай с медом и лимоном. Чтобы лучше выглядеть и себя чувствовать, чтобы мозги работали. А какой день рождения без еды? Мы с женой сначала хотели поехать к родителям на дачу, но заранее посмотрели прогноз погоды и поняли, что лучше перенести праздник на неделю. Там я уже смогу съесть какой-нибудь супчик, а пока все равно нельзя. Так что в сам юбилей просто посидим, попьем травки, максимум, выйдем прогуляемся», — поделился артист.

Музыкант также признался, что совсем не мечтает о внуках. По его словам, дедушкой он себя не ощущает, и нянчиться с маленькими детьми он не хочет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат Владимира Кузьмина упомянул о романе певца и Аллы Пугачевой.