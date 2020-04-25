Брат Владимира Кузьмина упомянул о романе певца и Аллы Пугачевой

Брат музыканта Владимира Кузьмина Александр рассказал о характере и привычках своего родственника в 1980-е годы на заре его популярности. В то время Кузьмину и певице Алле Пугачевой приписывали бурный роман и многим даже казалось, что дело идет к свадьбе, но они расстались.

«Алла — конкретный человек. Ей нужно понимать: ты есть рядом или тебя нет. Володя может жечь, что он и делал в те годы», — рассказал он в программе «Ты не поверишь» в эфире одного из федеральных телеканалов, пишет Teleprogramma.pro.

Александр добавил, что с Примадонной они были лучшие друзья.

«Пускай все звезды сейчас будут с ней», — пожелал он народной артистке СССР.

Говоря о более позднем периоде в личной жизни певца, Александр отметил, что ему очень жаль любовницу брата Светлану Карпухину, от которой тот ушел к бывшей супруге Екатерине Трофимовой.

«Мне жалко Светочку. Семь лет он с ней прожил. Екатерина пошла на такой шаг из-за денег. Екатерина просто ушла в религию, чтобы ничего не делать. Брату нелегко деньги достаются. В Подмосковье у Володи недвижимость. В Индии недвижимость и не одна. Все достанется ей. У Екатерины на счету больше сейчас денег, чем у Володи», — сказал Александр Кузьмин.

В январе 64-летний музыкант Владимир Кузьмин подтвердил, что действительно обвенчался с бывшей супругой Екатериной Трофимовой. Пара, прожившая в браке более 17 лет, воссоединилась в прошлом году, когда музыкант решил расстаться с 28-летней Светланой Карпухиной.