Четверо жителей Петербурга задержаны по подозрению в педофилии

В Петербурге задержали банду предполагаемых педофилов. Все четверо подозреваемых — уроженцы Северной столицы. По версии следствия, преступления в отношении несовершеннолетних они совершали в течение 17 лет.

«В ходе проведения обысков изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Необходимо отметить, что при задержании одного из подозреваемых в его квартире находились два подростка», — сообщил официальный представитель СК РФ по СПб Сергей Капитонов.

В ближайшее время всем четверым подозреваемым будет избрана мера пресечения. Учитывая тяжесть преступления, обвинение настаивает на аресте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что среди задержаных — рок-музыкант и инженер. В квартире подозреваемых проживал несовершеннолетний подросток, который вступал с одним из мужчин в интимные отношения.