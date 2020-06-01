Четверо жителей Петербурга задержаны по подозрению в педофилии

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По версии следствия, они 17 лет совершали преступления в отношении несовершеннолетних.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

В Петербурге задержали банду предполагаемых педофилов. Все четверо подозреваемых — уроженцы Северной столицы. По версии следствия, преступления в отношении несовершеннолетних они совершали в течение 17 лет.

«В ходе проведения обысков изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Необходимо отметить, что при задержании одного из подозреваемых в его квартире находились два подростка», — сообщил официальный представитель СК РФ по СПб Сергей Капитонов.

В ближайшее время всем четверым подозреваемым будет избрана мера пресечения. Учитывая тяжесть преступления, обвинение настаивает на аресте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что среди задержаных — рок-музыкант и инженер. В квартире подозреваемых проживал несовершеннолетний подросток, который вступал с одним из мужчин в интимные отношения.

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