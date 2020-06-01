По делу серийных педофилов в Петербурге задержаны рок-музыкант и инженер
В квартире подозреваемых проживал несовершеннолетний подросток, который вступал с одним из мужчин в интимные отношения.
Фото: picture alliance / Fotostand
Полицейские по делу серийных педофилов в Петербурге задержали еще двоих подозреваемых. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе просмотра фото и видео порнографического характера, изъятых у 59-летнего члена команды научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» и 53-летнего охранника автостоянки, оперативники обратили внимание на 32-летнего мужчину.
Стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника и нагрянули к нему в квартиру на улице Козлова в Кировском районе. В жилище рок-музыканта, в котором была даже оборудована сауна, помимо хозяина находились несовершеннолетний подросток и 37-летний инженер из Твери.
Молодой человек рассказал полицейским, что живет со взрослыми мужчинами уже полгода и добровольно вступает с музыкантом в интимные отношения. Правоохранители выяснили, что гитарист с 2015 года в своей квартире систематически вступал в близость с тремя несовершеннолетними подростками.
В свою очередь, инженер в течение года насиловал в жилище двоих 12-летних мальчиков.
Оба предполагаемых злоумышленника были задержаны. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».
В ходе обыска у подозреваемых изъяты два компьютера, три ноутбука, семь мобильных телефонов, фотоаппарат, карты памяти и жесткие диски. Расследование деятельности банды педофилов продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сосед подозреваемого в педофилии о происходящем в квартире.
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