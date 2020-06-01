Наталья Водянова украсила обложку гонконгского Vogue в откровенном образе

Наталья Водянова украсила обложку нового выпуска гонконгского журнала Vogue. Она снялась в откровенном наряде, чем свела поклонников с ума. Снимки с фотосессии появились в официальном аккаунте издания в Instagram.

На фото Наталья Водянова позирует в вязаном комплекте: трусы с высокой посадкой и топ бежевого цвета из новой осенней коллекции люксового бренда Fendi.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Hong Kong (@voguehongkong) 31 Май 2020 в 7:00 PDT

Фотографом съемки выступил дуэт Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые сотрудничают с мировыми брендами такими как: Versace Jeans, Puma, Tom Ford и Cartier.

Макияж модели сделал профессиональный визажист Георгий Сандев, а прическу — Луиджи Мурену.

Подписчики оценили образ Натальи Водяновой, а также мастерство команды журнала Vogue и поспешили оставить приятные отзывы.

«Она безусловно королева»;

«Это великолепно»;

«Потрясающе», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова рассказала, как коронавирус помешал ей выйти замуж.