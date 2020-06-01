Наталья Водянова украсила обложку гонконгского Vogue в откровенном образе
Кадры с фотосессии появились в официальном аккаунте журнала в Instagram.
Фото: Zuma\TASS
Наталья Водянова украсила обложку нового выпуска гонконгского журнала Vogue. Она снялась в откровенном наряде, чем свела поклонников с ума. Снимки с фотосессии появились в официальном аккаунте издания в Instagram.
На фото Наталья Водянова позирует в вязаном комплекте: трусы с высокой посадкой и топ бежевого цвета из новой осенней коллекции люксового бренда Fendi.
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Фотографом съемки выступил дуэт Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые сотрудничают с мировыми брендами такими как: Versace Jeans, Puma, Tom Ford и Cartier.
Макияж модели сделал профессиональный визажист Георгий Сандев, а прическу — Луиджи Мурену.
Подписчики оценили образ Натальи Водяновой, а также мастерство команды журнала Vogue и поспешили оставить приятные отзывы.
«Она безусловно королева»;
«Это великолепно»;
«Потрясающе», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова рассказала, как коронавирус помешал ей выйти замуж.
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