Наталья Водянова украсила обложку гонконгского Vogue в откровенном образе

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Алиса Старжевская
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Кадры с фотосессии появились в официальном аккаунте журнала в Instagram.

Наталья Водянова украсила обложку гонконгского Vogue в откровенном образе

Фото: Zuma\TASS

Наталья Водянова украсила обложку нового выпуска гонконгского журнала Vogue. Она снялась в откровенном наряде, чем свела поклонников с ума. Снимки с фотосессии появились в официальном аккаунте издания в Instagram.

На фото Наталья Водянова позирует в вязаном комплекте: трусы с высокой посадкой и топ бежевого цвета из новой осенней коллекции люксового бренда Fendi.

 
 
 
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Публикация от Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

Фотографом съемки выступил дуэт Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые сотрудничают с мировыми брендами такими как: Versace Jeans, Puma, Tom Ford и Cartier.

Макияж модели сделал профессиональный визажист Георгий Сандев, а прическу — Луиджи Мурену.

Подписчики оценили образ Натальи Водяновой, а также мастерство команды журнала Vogue и поспешили оставить приятные отзывы.

«Она безусловно королева»;

«Это великолепно»;

«Потрясающе», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова рассказала, как коронавирус помешал ей выйти замуж.

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