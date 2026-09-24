Ракова рассказала о выявлении признаков ускоренного старения у москвичей

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Биологический возраст 10% участников «Московского чекапа» оказался выше паспортного.

Фото: ДЗМ

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По результатам прохождения всех этапов «Московского чекапа» у каждого десятого участника программы биологический возраст оказался на пять и более лет выше паспортного. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы хотим, чтобы москвичи могли осознанно управлять своим возрастом: понимать, как меняется организм, что влияет на эти изменения и какие привычки помогают сохранять здоровье. В этом и заключается московская философия здорового долголетия – дать человеку знания, инструменты и возможности, чтобы он в любом возрасте мог влиять на качество и продолжительность своей жизни", — отметила Ракова.

С момента запуска к программе присоединилось около 1,5 млн москвичей, 700 тыс. уже прошли первый этап. «Московский чекап» помогает участникам получить больше информации о рисках и предрисках для здоровья и позволяет определить биологический возраст. В случае его отклонения от паспортного участникам предлагают дополнительную программу с более глубоким набором исследований, которая позволяет определить причины и сценарии ускоренного старения, чтобы повлиять на них и не допустить развития негативных процессов, отметила заммэра.

«Московский чекап» объединяет диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный пакет обследований. Прохождение чекапа начинается дистанционно: в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» пользователь заполняет анкету о самочувствии и образе жизни, при необходимости — дополнительные опросники. На основе этих данных и с учетом ранее пройденных исследований и факторов риска система формирует индивидуальный перечень анализов и обследований.

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