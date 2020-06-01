Лариса Гузеева в честь Дня защиты детей опубликовала в своем профиле в Instagram совместный снимок с сыном Георгием и дочерью Ольгой. На фото телеведущая стоит посередине между наследниками и, кажется, тянется поцеловать своего уже такого взрослого сына.

«День защиты детей. Мы вместе. Люблю. Всегда рядом», — подписала фото телеведущая.

Подписчики восхитились красотой всех членов семьи и отметили, что дети очень похожи на свою маму.

«Красавицы, как можно так детей делать? Одно лицо!»;

«Красота рожает красоту!»;

«Как вы похожи, поразительно»;

«Красивые дети от самой красивой мамы на свете», — написали пользователи.

Дочь Ларисы Гузеевой тоже прокомментировала фотографию.

«Хе-хе-хе, мамка, аееее. Брателла вообще огонь», — написала Ольга.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева была замужем три раза. Первый ее муж, с которым телеведущая прожила семь лет, был наркоманом. Гузеева пыталась вылечить супруга, но все усилия были тщетны. Через несколько лет после развода ее муж умер от передозировки.

Первенец Георгий у телеведущей родился в 1992 году во втором браке с Кахой Толордавым. Пара поженилась за несколько дней до рождения сына. Прожив совсем недолго вместе, супруги подали на развод.

С 1999 года Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. В 2000 году у них родилась дочь Ольга, которую в семье все ласково зовут Леля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева рассказала о своем новом шоу.