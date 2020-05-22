«Все шашлыки уже пожарены»: Лариса Гузеева рассказала о своем новом шоу

Лариса Гузеева станет ведущей нового шоу «На даче». Она решила помочь людям, которые уехали пережидать окончание пандемии за город и остались со своими родственниками в одном доме. Понятно, что в такой ситуации у многих начинаются конфликты, да и заняться уже нечем: все возможные дела переделаны.

«Я прихожу в гости к людям, чтобы выслушать их проблемы, чтобы постараться помочь им эти проблемы решить. Сейчас тяжело всем на изоляции. Тем, кто на даче, вроде бы полегче. Но за два месяца все шашлыки уже пожарены, все разговоры переговорены, на огороде все посажено и прополото, и уже не знаешь, чем заняться, поэтому я делюсь своими идеями и рецептами», — рассказала ведущая.

Лариса Гузеева будет приезжать к людям на дачи, выслушивать их проблемы, а также делиться с ними своими фирменными рецептами. Телеведущая хочет добавить в их повседневное время провождение разнообразие и помочь мудрым советом. Об этом сообщает Starhit.ru.

«Я не приезжаю в семью с пустыми руками, захожу на местный рынок, в сельский магазин, покупаю продукты и предлагаю попробовать что-то новое», — поделилась Гузеева

Так, для первого выпуска телеведущая купила тыкву, чтобы из нее приготовить кулинарный шедевр для семьи из 13 человек. И, несмотря на то, что хозяева никогда не ели блюда из этого ингредиента, все остались очень довольны.

Лариса Гузеева советует попытаться найти совместные занятия с родными в самоизоляции и ценить каждый день, проведенный со своими близкими. Потому что если их не будет рядом, то жизнь не имеет смысла.

«Не стоит кривить душой, все устали друг от друга. Я каждому предлагаю задуматься: если бы сложилось так, что вам пришлось бы долгое время не заходить в свой дом, быть в разлуке с близкими… Вы только представьте себе на минутку, что вы не вместе. Что хуже? Вы всего лишь сидите дома. Да — тяжело, да — нужно привыкать к новым обстоятельствам. Надо что-то придумать и для себя, и для них», — сказала телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гузеева сказала мудрые слова о роли матери.