Определена дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Эту дату в понедельник предложил президент.

У рабочей группы впереди целый месяц для финальной подготовки голосования. Главное, по словам Путина, обеспечить максимальную безопасность граждан. Что для этого будет сделано — расскажет Георгий Гривенный.

Президент проводит совещание с рабочей группой, готовящей поправки в Конституцию, и сегодня это главный показатель того, что страна возвращается к нормальной жизни после двух месяцев общей борьбы с коронавирусом. Каждый внес свой вклад: и работая на самых опасных участках, и даже оставаясь дома.

«Нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни, обстановка постепенно стабилизируется», — подчеркнул Владимир Путин.

А рабочая группа и не прерывала консультаций, благо современные средства видеоконференцсвязи позволяют успешно решать вопросы любой сложности дистанционно. И главный вывод экспертов: поправки уже поддержанные Госдумой и Советом Федерации — закон о них уже подписан и Президентом — уже начали работать и реально помогать нашим гражданам в нынешней непростой ситуации. Вот буквально сегодня банковские счета миллионов родителей пополнились единовременными выплатами для детей от трех до 16 лет — по десять тысяч рублей за каждого ребенка.

А настоящее сражение наших врачей с коронавирусом, появление по всей стране новых медицинских центров, спасших уже не одну жизнь — это работа поправок о равном и всеобщем доступе к качественной и медицинской помощи.

«Часть норм, особенно из соцблока уже заработала. Здравоохранение, поддержка детей — нам важно, чтобы они заработали не фактически, а юридически», — заявил в ходе встречи депутат ГД РФ, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

«Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь еще до поправок в Конституцию и это говорит о том, что те поправки, которые предлагались, в том числе рабочей группой, они востребованы. Просто абсолютно востребованы в условиях нашей сегодняшней жизни», — добавил Путин.

Большинство участников совещания — люди с высшим юридическим образованием, и внимание ко всем «процедурным деталям» самое тщательное. Владимир Путин тоже выпускник юрфака — считает, что к легитимности итогов голосования, какими бы они ни были, не должно быть никаких вопросов,

«Нам нужно 30 дней все равно с момента объявления, еще для решения некоторых вопросов в данном случае как бы технического характера, но не только. Что я имею в виду? Мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу, но все это проходит под знаком требований, соблюдения особых правил, связанных с коронавирусной инфекцией», — заявил президент.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказывает о том, что санитарным мерам предосторожности в ходе голосования будет уделено самое пристальное внимание. Всех членов избирательных комиссий протестируют на коронавирус, а всем участникам выдадут маски, перчатки и даже одноразовые ручки. Для разведения потоков голосующих и соблюдения социальной дистанции начать голосование можно будет уже за шесть дней до той самой даты, она звучит впервые на совещании — 1 июля.

«Полагаю, что если Анна Юрьевна Попова вместе со специалистами дадут добро с улучшением ситуации, то оптимальным днем для назначения было бы 1 июля», — выразила мнение председатель ЦИК Элла Памфилова.

Президент согласен — 1 июля представляется оптимальной датой, но снова есть нюансы — как раз в эти дни у школьников должен начаться Единый госэкзамен (ЕГЭ), так же серьезно пострадавший от коронавируса. Требуется оперативно узнать мнения главы Минпросвещения.

«Мы сейчас с коллегами определяем дату голосования — и в качестве предложения прозвучало 1 июля, с точки зрения юридический и борьбы с COVID-19 — это подходящая дата, но есть вопрос, связанный с ЕГЭ. Не помешает ли это проведению ЕГЭ в школах?» — поинтересовался президент.

«Расписание ЕГЭ уже опубликовано — 29-е и 30-е пробный экзамен пройдет. Сам экзамен начнется 3 июля, поэтому 1 июля никак не помешает абсолютно», — дал ответ министр просвещения.

Но право решающего слова президент предоставляет специалистам, которые сейчас отвечают за безопасность здоровья всей страны.

«Сам процесс проведения дня голосования очень ответственный. Мы смотрели международный опыт, мы запрашивали позицию ученых, экспертов, и выработали те рекомендации, о которых сказали подробно. И дезинфекция, проветривание и масочный режим, и место для изоляции. И очень точно и подробно проработан план», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Участники рабочей группы уверены — уже вошедшие в нашу жизнь изменения «де-факто» надо утвердить «де-юре». И это возможно только после проведения всероссийского голосования.

«Люди совершенно справедливо опасаются, что этот акцент на социальной проблематике — он может исчезнуть вместе с пандемией. Чтобы этого не произошло, социально-ориентированная политика должна стать частью основного закона», — считает член Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас.

Официальный указ о дате проведения голосования уже опубликован, и о том, что безопасности и здоровью будет уделено особое внимание говорит то, что в самом документе сказано о необходимости защитить граждан от COVID-19.