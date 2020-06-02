Юбилей Байконура — 65 лет покорения космоса

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Именно здесь располагается легендарный «Гагаринский старт».

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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос", 5-tv.ru

Создатели и сотрудники космодрома Байконур сегодня отмечают 65 лет со дня основания. В июне 1955 года окончательно сформировали штат полигона для космических исследований и испытания боевых ракет. Именно с этим местом связаны все достижения нашей страны в космосе: запуск первого искусственного спутника Земли в 1957-м и, конечно, — легендарный полет Юрия Гагарина.

Позже отсюда стартовал корабль многоразового использования Буран. Всего с космодрома проведи больше двух с половиной тысяч запусков космических ракет с различными аппаратами, на орбиту отправились больше 130 космонавтов. Кстати, та самая площадка номер один, или как ее чаще называют «Гагаринский старт» сейчас закрыта, ее переоборудуют под современные ракеты.

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