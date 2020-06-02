«Я ужасная транжира»: Климова призналась, что ей не хватает денег

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Валентин Черников
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Кинозвезда не отказывается от любого заработка, и все же ее траты превышают доходы.

«Я ужасная транжира»: Климова призналась, что ей не хватает денег

Фото: Instagram @klimovagram

Желание постоянно обновлять дом толкает Екатерину Климову на большие траты. Поэтому актрисе постоянно не хватает денег. 42-летняя кинозвезда обживается с четырьмя детьми в загородном доме под Москвой. Там они пережили самоизоляцию. На тот момент в особняке не хватало мебели. В спешном порядке знаменитости пришлось обустраивать новое жилье. И она до сих пор не остановилась.

«Я ужасная транжира, даже сейчас трачу больше, чем зарабатываю. Я сижу дома, но мне нужно теплицу ставить, диван заказать, столы», — рассказала Климова в эфире телешоу «Звезды сошлись».

За время пандемии Екатерина увлеклась ландшафтным дизайном. У нее появилось время для обустройства сада, но и на это нужны средства. Тем более, что любимица миллионов привыкла покупать все, что ей понравится.

Подписчики актрисы в Instagram заметили, что в последние месяцы Климова стала часто прибегать к рекламе. Вероятно, таким способом актриса пытается свести концы с концами. Один ее рекламный пост может стоить 150-200 тысяч рублей, уточняет сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова в одной сорочке показала свои перевоплощения.

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