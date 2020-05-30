«Актриса до кончиков всего»: Климова в одной сорочке показала свои перевоплощения
Из опубликованного актрисой игривого ролика поклонники заключили, что она истосковалась по театру.
Закрыть
Смотрите также:
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: Instagram @klimovagram
Екатерина Климова воспламенила фантазии поклонников игривым видео, в которое попыталась вложить глубокий смысл. Актриса выложила на своей странице в Instagram ролик, в котором в одной пикантной сорочке, сквозь которую отчетливо проступают все изгибы тела, протирает тряпкой зеркало. При этом в отражении несколько раз внезапно на доли секунд видит себя в разных театральных образах, что заставляет ее отпрянуть в сторону от неожиданности.
Никаких объяснений или комментариев под видео Климова писать не стала, но проницательные подписчики и без слов все поняли.
«Сразу видно, что соскучилась Екатерина по работе, по театру, по своим любимым ролям… Да и все уже очень устали от карантина. Хочется, чтобы все было как раньше!»
«Актриса до кончиков… всего!»
«Очень сексуальная».
«Не женщина, а мечта! Фигура на высоте!»
«Как так хорошо можно выглядеть, родив четверых детей?» — восхищаются пользователи.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Екатерина Климова, расставшаяся около года назад с третьим мужем — Гелой Месхи, решила откровенно рассказать в одном из телешоу о причинах развода.
Читайте также
32%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?