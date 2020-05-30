«Актриса до кончиков всего»: Климова в одной сорочке показала свои перевоплощения

Екатерина Климова воспламенила фантазии поклонников игривым видео, в которое попыталась вложить глубокий смысл. Актриса выложила на своей странице в Instagram ролик, в котором в одной пикантной сорочке, сквозь которую отчетливо проступают все изгибы тела, протирает тряпкой зеркало. При этом в отражении несколько раз внезапно на доли секунд видит себя в разных театральных образах, что заставляет ее отпрянуть в сторону от неожиданности.

Instagram @klimovagram

Никаких объяснений или комментариев под видео Климова писать не стала, но проницательные подписчики и без слов все поняли.

«Сразу видно, что соскучилась Екатерина по работе, по театру, по своим любимым ролям… Да и все уже очень устали от карантина. Хочется, чтобы все было как раньше!»

«Актриса до кончиков… всего!»

«Очень сексуальная».

«Не женщина, а мечта! Фигура на высоте!»

«Как так хорошо можно выглядеть, родив четверых детей?» — восхищаются пользователи.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Екатерина Климова, расставшаяся около года назад с третьим мужем — Гелой Месхи, решила откровенно рассказать в одном из телешоу о причинах развода.