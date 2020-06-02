Пользователи смогут сами настраивать меню выключения в Android 11
В новой версии операционной системы для смартфонов стандартные функции переработаны.
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Фото, видео: Zuma\TASS, YouTube @ Mishaal Rahman
Пользователи операционной системы для смартфонов Android 11 смогут сами производить настройку меню выключения, сообщает IXBT.com. В сети появилась запись с экрана устройства, на которой наглядно представлены изменения в стандартных функциях.
Судя по кадрам, иконки выключения и перезагрузки смартфона размещены вверху дисплея и выстроены горизонтально. Кроме них добавлены кнопки вызова экстренных служб и скриншота.
Ниже в меню выключения пользователь может добавить блок для оплаты банковской картой через Google Pay, а также раздел для функционала системы «умный дом».
Обновленное меню выключения в Android 11 можно вызвать, как и в предыдущих версиях, длительным нажатием на кнопку смартфона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь.
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