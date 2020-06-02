Видео: фонтан высотой с пятиэтажку забил в Омске
Коммунальная авария произошла днем 2 июня на улице Малиновского.
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Фото, видео: Zuma\TASS, ВКонтакте @chp55
«Коммунальный» фонтан высотой с пятиэтажный дом забил в одном из дворов в Омске. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, авария произошла днем 2 июня на улице Малиновского в Советском административном округе.
На кадрах, снятых пользователями сети, видно, как огромный столб воды вырывается из-под земли под высоким давлением. Струя поднимается выше близстоящего пятиэтажного дома.
Отмечается, что водой были залиты площадка и припаркованные на ней автомобили. В эпицентре коммунального ЧП оказался также и торговый ларек.
Пользователи считают, что произошедшее стало результатом начавшихся в городе сезонных опрессовок на сетях теплоснабжения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фонтан забил с потолка в омском гипермаркете.
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