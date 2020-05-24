Ниагарский водопад: фонтан забил с потолка в омском гипермаркете — видео
Потоки воды хлынули прямо на посетителей и товары.
Фото: www.globallookpress.com /Aleksandr Schemlyaev
В одном из омских гипермаркетов произошло необычное ЧП. Прямо с потолка магазина забил настоящий водопад — потоки воды хлынули на посетителей и товары.
Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсети.
По предварительной информации, причиной происшествия стал прорыв пожарной трубы, расположенной под потолком гипермаркета над торговым залом.
Администрация подтопленного магазина пообещала, что устранит последствия инцидента к завтрашнему дню.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге напротив телецентра из стены дома забил фонтан кипятка.
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