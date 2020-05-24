Потоки воды хлынули прямо на посетителей и товары.

Ниагарский водопад: фонтан забил с потолка в омском гипермаркете — видео

Фото: www.globallookpress.com /Aleksandr Schemlyaev

В одном из омских гипермаркетов произошло необычное ЧП. Прямо с потолка магазина забил настоящий водопад — потоки воды хлынули на посетителей и товары.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсети.

По предварительной информации, причиной происшествия стал прорыв пожарной трубы, расположенной под потолком гипермаркета над торговым залом.

Администрация подтопленного магазина пообещала, что устранит последствия инцидента к завтрашнему дню.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге напротив телецентра из стены дома забил фонтан кипятка.

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