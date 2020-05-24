В одном из омских гипермаркетов произошло необычное ЧП. Прямо с потолка магазина забил настоящий водопад — потоки воды хлынули на посетителей и товары.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсети.

По предварительной информации, причиной происшествия стал прорыв пожарной трубы, расположенной под потолком гипермаркета над торговым залом.

Администрация подтопленного магазина пообещала, что устранит последствия инцидента к завтрашнему дню.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге напротив телецентра из стены дома забил фонтан кипятка.