Предполагаемого убийцу кубинки в Москве подозревают в краже на 800 тысяч

Предполагаемый убийца гражданки Кубы, которую нашли в мусорном баке в Москве, подозревается в краже ювелирных изделий на 800 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию 1 июня обратилась 28-летняя жительница столицы.

Женщина рассказала стражам порядка, что 39-летний уроженец Нальчика, находясь в гостях в квартире одного из домов на Боровском шоссе, похитил ее драгоценности. Москвичка недосчиталась трех обручальных колец, трех цепочек, колье, браслета и еще более десятка других изделий из золота общей стоимостью 800 тысяч рублей. Кроме того, по словам потерпевшей, у нее пропали наличные в сумме 20 тысяч рублей.

В отношении предполагаемого злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких обстоятельствах могла погибнуть девушка, найденная в мусорном баке в Москве.