При каких обстоятельствах могла погибнуть девушка, найденная в мусорке в Москве?

Сотрудники правоохранительных органов города задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, найденной в мусорном баке в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, в момент совершения преступления предполагаемый злоумышленник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Согласно пока не подтвержденной информации, мужчина мог задушить девушку, а после вынести тело на мусорку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из мусорных баков на Кастанаевской улице на западе столицы было обнаружено тело голой девушки. При себе у нее был паспорт. Позже выяснилось, что погибшая является уроженкой Кубы.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.