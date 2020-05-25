Предполагаемый злоумышленник в настоящий момент задержан. По предварительным данным, он мог быть пьян.

При каких обстоятельствах могла погибнуть девушка, найденная в мусорке в Москве?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Сотрудники правоохранительных органов города задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки, найденной в мусорном баке в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, в момент совершения преступления предполагаемый злоумышленник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.  Согласно пока не подтвержденной информации, мужчина мог задушить девушку, а после вынести тело на мусорку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одном из мусорных баков на Кастанаевской улице на западе столицы было обнаружено тело голой девушки. При себе у нее был паспорт. Позже выяснилось, что погибшая является уроженкой Кубы.

В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. 

Читайте также

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
71.88
0.96 78.44
0.64
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?

Последние новости

1:37
Видео: Площадь пожара в больнице в Приморье возросла до 300 квадратных метров
1:25
При каких обстоятельствах могла погибнуть девушка, найденная в мусорке в Москве?
1:10
Понедельник 25 мая — почему сегодня можно навлечь на себя беду черной одеждой
0:47
Ходченкова рассказала, каково это — играть любовные сцены с человеком, который «не особо-то приятен»
0:28
Кровля приемного покоя городской больницы полыхает в Приморском крае
0:25
Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?

Сейчас читают

Пять имен, обрекающих на несчастье и разрушение женской энергетики
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок