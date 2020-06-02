ЦИК возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

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По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, главная задача — обеспечить достоверность и легитимность голосования, которое состоится 1 июля.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Центризбирком сегодня официально возобновил кампанию по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Оно состоится 1 июля, накануне указ об этом подписал Владимир Путин. У ЦИКа месяц на организацию. Как заявила Элла Памфилова, главная задача — обеспечить достоверность и легитимность голосования.

«Естественно, тайное голосование, не обсуждается. Максимальная открытость, прозрачность процедур голосования, обеспечение полномасштабного общественного контроля, обязательное присутствие наблюдателей при проведении всех видов голосования. Я подчеркиваю — всех видов голосования», — сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

При этом, процедура голосования будет максимально безопасной. ЦИК обязуется выполнить все требования Роспотребнадзора. На участках будут выдавать маски, перчатки и разовые ручки. При входе все пройдут термоконтроль. На голосование отведут не больше 15 минут для каждого человека. Помещения продезинфицируют, а члены участковых комиссий пройдут тотальное тестирование на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как будет выглядеть бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Гражданам предстоит ответить только на один вопрос.

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