Фото: ЦИК показала бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ 

Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ во время планового заседания во вторник, 2 июня, продемонстрировали образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.

«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — сформулирован вопрос в документе.

Ниже расположены однозначные варианты ответа «Да» и «Нет». Участник Общероссийского голосования должен будет поставить галочку в пустом квадрате рядом с выбранной позицией.

Известно, что вид бюллетеня был утвержден ЦИК еще 20 марта 2020 года. Предполагается, что на лицевой стороне документа будут также проставлены и подписи членов участковой избирательной комиссии, располагающих правом решающего голоса. Бланки для голосования, в числе прочего, обязаны заверяться печатью комиссии.

Так будет выглядеть бюллетень для голосования по конституции. Либо «да», либо «нет». pic.twitter.com/11IXQiIYgB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020

Президент России Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституцию РФ важно внедрить как можно скорее, при том что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

Вследствие этого, важно начать действовать максимально четко и слаженно, руководствуясь новыми мерами по развитию сферы здравоохранения, укреплению финансового положения граждан и, особенно, многодетных семей, приложить все усилия на восстановление экономики, а также помочь малому и среднему бизнесу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК сделала все возможное для того, чтобы обезопасить граждан в день голосования по поправкам в Конституцию РФ.