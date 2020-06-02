Роковое удушье в Миннеаполисе погрузило в хаос всю Америку

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Чтобы вернуть контроль над ситуацией в стране, в Вашингтоне готовятся к развертыванию батальонов военной полиции.

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Фото, видео: REUTERS/Lawrence Bryant, 5-tv.ru

Америка все больше погружается в хаос. Комендантский час, который ввели в 40 городах страны не остановил протесты и погромы. На улицах сейчас очень опасно, об этом наших соотечественников, находящихся в США предупреждает МИД России. Чтобы хоть как-то вернуть контроль, в Вашингтоне готовятся к развертыванию батальонов военной полиции.

Между тем, новую волну агрессии могут спровоцировать результаты судмедэкспертизы погибшего афроамериканца. Причина смерти — асфиксия. Именно удушающий прием полицейского стал роковым.

Корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза с последней информацией. Подробности в репортаже.

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