Роковое удушье в Миннеаполисе погрузило в хаос всю Америку
Чтобы вернуть контроль над ситуацией в стране, в Вашингтоне готовятся к развертыванию батальонов военной полиции.
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Фото, видео: REUTERS/Lawrence Bryant, 5-tv.ru
Америка все больше погружается в хаос. Комендантский час, который ввели в 40 городах страны не остановил протесты и погромы. На улицах сейчас очень опасно, об этом наших соотечественников, находящихся в США предупреждает МИД России. Чтобы хоть как-то вернуть контроль, в Вашингтоне готовятся к развертыванию батальонов военной полиции.
Между тем, новую волну агрессии могут спровоцировать результаты судмедэкспертизы погибшего афроамериканца. Причина смерти — асфиксия. Именно удушающий прием полицейского стал роковым.
Корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза с последней информацией. Подробности в репортаже.
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