Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

|
Ниса Мурзанаева
603

Мать Саши Плющенко намерена продвинуть в Госдуму закон о запрете СМИ публиковать информацию о несовершеннолетних без ведома их родителей.

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская утверждает, что ее сына Сашу из-за слухов о болезни начали избегать другие дети. Об этом продюсер рассказала в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

Недавно в сети и средствах массовой информации активно обсуждалось сообщение о том, что у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко якобы диагностировали психическое расстройство. Звездные родители опровергли подобные слухи и пообещали обратиться в суд.

«Когда Сашенька сейчас выходит во двор, его другие дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: „Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам“. <…> Понятно, что детям рот не закроешь. Родители же на кухне общаются, а их дети это слышат…», — цитирует Рудковскую РИА Новости.

Продюсер рассказала, что планирует продвинуть в Госдуму закон, согласно которому СМИ будет запрещено печатать статьи про несовершеннолетних без разрешения их родителей.

«Написать грязную заметку теперь ничего не стоит. Но сейчас вы тронули маленького беззащитного мальчика! Это уже перебор», — заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что обидчикам сына Плющенко и Рудковской может грозить срок до пяти лет. Адвокат семьи выразил намерение подать заявление в СК о возбуждении уголовного дела.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
68.98
-0.73 76.78
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:44
Названа одна из вероятных причин разлива солярки на ТЭЦ в Норильске
15:37
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
15:23
Кто сказал: «Поехали»? Тест по истории космонавтики
15:15
Ситуация с коронавирусом оказала серьезное влияние на все сферы жизни — Путин
15:09
В Минобороны рассказали, каким будет Парад Победы в Москве 24 июня
14:56
В Ленобласти директор водоканала подозревается в превышении полномочий

Сейчас читают

«Сыр не у нас на огороде поспел»: Галкин похвастался салатом из своих овощей
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
В сети назвали победителя «Евровидении-2020»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок