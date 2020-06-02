Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская утверждает, что ее сына Сашу из-за слухов о болезни начали избегать другие дети. Об этом продюсер рассказала в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

Недавно в сети и средствах массовой информации активно обсуждалось сообщение о том, что у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко якобы диагностировали психическое расстройство. Звездные родители опровергли подобные слухи и пообещали обратиться в суд.

«Когда Сашенька сейчас выходит во двор, его другие дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: „Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам“. <…> Понятно, что детям рот не закроешь. Родители же на кухне общаются, а их дети это слышат…», — цитирует Рудковскую РИА Новости.

Продюсер рассказала, что планирует продвинуть в Госдуму закон, согласно которому СМИ будет запрещено печатать статьи про несовершеннолетних без разрешения их родителей.

«Написать грязную заметку теперь ничего не стоит. Но сейчас вы тронули маленького беззащитного мальчика! Это уже перебор», — заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что обидчикам сына Плющенко и Рудковской может грозить срок до пяти лет. Адвокат семьи выразил намерение подать заявление в СК о возбуждении уголовного дела.