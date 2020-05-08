Обидчикам сына Плющенко и Рудковской может грозить срок до пяти лет

Адвокат Яны Рудковской Александр Добровинский в интервью «Экспресс газете» рассказал, какой срок грозит обидчикам сына музыкального продюсера и фигуриста Евгения Плющенко — семилетнего Саши.

Опытный юрист отметил, что намерен написать заявление в Следственный комитет РФ о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

«Думаю, не стоит идти в гражданский суд. Склоняюсь к тому, что мы подадим заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела. В опубликованном тексте, который мне показали, все-таки высказывается предположение. А вот статья 137 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности частной жизни — Прим.ред.), по-моему, подойдет», — сказал Александр Добровинский.

Адвокат Яны Рудковской пока не стал называть конкретного ответчика в грядущем разбирательстве. Александр Добровинский подчеркнул, что необходимо дождаться возбуждения уголовного дела.

«Сначала надо дождаться ответа на вопрос, возбудит ли Следственный комитет уголовное дело. Замечу, что по 137-й статье за вмешательство в частную жизнь возбуждали уголовное дело против бывшей жены Армена Джигарханяна — Виталины Цымбалюк-Романовской», — заключил Александр Добровинский.

Стоит отметить, что максимальное наказание по данной статье Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до пяти лет.

Скандал вокруг сына Плющенко и Рудковской разразился в начале недели. В некоторых СМИ распространилась информация, что у наследника звезды якобы развился синдром Аспергера — нарушение психического развития, которое характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии. В ответ на это звездная чета заявила о намерении подать в суд на распространителей сведений, которые, по мнению родителей мальчика, являются клеветой. К защите сына Плющенко присоединились некоторые медийные личности: Алексей Ягудин, певица Валерия, Виктория Боня и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская представила доказательство отсутствия «заторможенности» у сына.